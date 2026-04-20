ABEMA『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が12日に生配信された。『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「母のことをいっぱい思いながら……」番組では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開したほか、密着終盤には、松居の知られざるルーツにも迫った。今