スクウェア･エニックスは20日、3月9日付で公表した役職員等へのハラスメント行為に対する対処に続き、同社および『ファイナルファンタジーXIV』関係者の社会的評価を低下させる内容を含む動画を動画共有サイトで公開した投稿者を特定したことを発表。さらに、当該投稿者からの謝罪と解決金の支払い、ならびに今後の類似行為の禁止を含む和解に至ったことを報告した。【Xより】酷すぎる…スクエニ社員への悪質なハラスメントに警