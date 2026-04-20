近鉄で監督を務めた岡本伊三美さんが今月15日午前7時57分に肺炎のため、大阪市内の病院で死去していたことが20日、分かった。95歳。葬儀・告別式はすでに近親者のみで行った。岡本さんは1949年にテスト生として南海に入団。53年には116試合に出場して打率・318で首位打者に輝いた。主に二塁手として活躍し、南海一筋13年間プレー。飯田徳治、蔭山和夫、木塚忠助とともに「100万ドルの内野陣」と呼ばれた。通算1289試合に出場し