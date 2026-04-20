ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【獅子座（しし座）】自分がやりたかったことができて、満足度の高い1週間になりそう。考えをきちんと伝えられたり、表現できたりするので、芸術面に