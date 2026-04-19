2026年4月11日から6月14日まで、東京都庭園美術館では「建物公開2026アニマルズ in 朝香宮邸」を開催中。年に1回開催している建物公開展で、今年のテーマは「アニマルズ」。動物がモチーフの作品が多数展示されています。今なら平日に来館した人を対象に、本展オリジナルデザインの特典がもらえます。ポスターがミニサイズに♡当日有効の展覧会チケットを持っている人限定のキャンペーンです。ステッカーのデザインは、本展