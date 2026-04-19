日本代表ＭＦでＷ杯３大会に出場し、１０日にシンガポール１部アルビレックス新潟シンガポールに電撃加入することを発表した本田圭佑が、「バルセロナレジェンド対ＤＲＸワールドレジェンド」の親善マッチに出場した姿を公開した。本田は１９日、自身のインスタグラムを更新。「Ｔｈｅａｔｍｏｓｐｈｅｒｅｗａｓｉｎｃｒｅｄｉｂｌｅ！ＴｈａｎｋｙｏｕｆｏｒｙｏｕｒｓｕｐｐｏｒｔＩｎｄｏｎｅｓｉａ」（