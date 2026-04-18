「もうやめたほうがいい」と思う瞬間はあるのに、結局また会ってしまう。不倫関係でそんな状態を繰り返す女性は少なくありません。これには“好きだから”だけでは説明しきれないものがあります。「失うこと」への怖さが大きい不倫関係を終わらせるということは、その男性とのつながりを完全に失うこと。それを想像すると、不安や寂しさが先に立ち、踏み切れなくなるのです。今の苦しさよりも、“失った後の空白”のほうが怖く感じ