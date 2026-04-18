「好きだから続けたい」は本音か？不倫をやめられない心理の正体
「もうやめたほうがいい」と思う瞬間はあるのに、結局また会ってしまう。不倫関係でそんな状態を繰り返す女性は少なくありません。これには“好きだから”だけでは説明しきれないものがあります。
「失うこと」への怖さが大きい
不倫関係を終わらせるということは、その男性とのつながりを完全に失うこと。それを想像すると、不安や寂しさが先に立ち、踏み切れなくなるのです。今の苦しさよりも、“失った後の空白”のほうが怖く感じてしまうのでしょう。
楽しかった記憶に引っ張られているのかも
つらいことがあっても、楽しかった時間が頭に残る。その記憶がある限り、「やっぱりこの関係は特別だった」と感じやすくなります。結果として、現実よりも“良かった部分”に引っ張られ、関係を手放しにくくなります。
「ここまでやって来た」は簡単に手放せない
時間や感情をかけてきた分、「今さらやめるのはもったいない」と感じてしまう。その積み重ねが、やめる決断を遅らせる原因になります。でも、それが今の苦しさを長引かせていることも少なくありません。
やめられない理由は、弱さではなく“そう感じてしまう構造”にあります。ただ、そのまま続けた先に何が残るのか。そこを一度冷静に見てみることが、次の選択につながります。 ※画像は生成AIで作成しています
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