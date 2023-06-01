三笘薫は前半途中から出場イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間4月18日、リーグ第33節でトッテナムと対戦し2-2で引き分けた。日本代表MF三笘薫は味方のアクシデントもあり、前半21分から緊急出場。前半アディショナルタイムには鮮やかボレー弾を決めたが、後半途中でピッチを後にした。試合は前半39分にトッテナムのDFペドロ・ポロに先制ゴールを奪われ、ブライトンが1点を追う展開に。そのなかで前半アディシ