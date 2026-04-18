コミュニケーション上の“行き違い”を防ぐために知っておきたい「言い換え」の方法を「オフライン」「オンライン」の両面から学んだ櫻坂46の秀才コンビ・小田倉麗奈さん&勝又春さん。講義を受けてのアフタ―トークをお届けします。日頃から信頼を積み重ねていくことも大事── 二人がコミュニケーションで普段から気をつけていることは？小田倉すれ違いが起きてしまうのは仕方がないことだと思います。だから?他意はないよ&