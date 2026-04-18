夫と真剣にお金の話してみる！！▶▶この作品を最初から読む注文住宅、建売、賃貸、中古リノベーション--どれを選ぶのが正解？暮らしやすさに直結するからこそ、マイホーム選びは悩みが尽きません。『今日、地震がおきたら』で知られるイラストレーター・アベナオミさんも、かつて理想を詰め込んだ4LDKの注文住宅を建てました。ここで3人の子どもを育て上げ、ゆくゆくは子どもたちの「実家」になっていくはず…。しかし