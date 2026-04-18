秋田朝日放送 秋田県内を中心にスーパーマーケット事業を展開する「いとく」が岩手県に初出店しました。 １７日岩手県滝沢市に開店した「いとく滝沢店」にはオープン前からおよそ１０００人が並びました。大館市に本社を置くスーパーの「いとく」は秋田と青森で２８店舗を展開しています。 １９８０年に青森に進出して以来、４６年ぶりの県外出店です。岩手の人たちにも愛される店