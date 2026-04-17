父親・安達優季容疑者の逮捕により、11歳の結希さんの死亡をめぐる事件の経緯が明らかになりつつある。容疑者は殺害と死体遺棄を認める供述をしており、警察は車のドライブレコーダーや押収品の分析などを通じ、犯行の詳しい状況を調べている。安達容疑者「衝動的に…」父親・安達優季容疑者の逮捕によって事件の詳細が明らかになってきている。死体遺棄だけでなく殺害も認める供述をしている安達容疑者。捜査関係者によると新たに