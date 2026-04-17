この春、女のコも取り入れやすいカップルシェアなアイテムで恋人との距離も近づく予感！今回は、郄橋大翔さんとRay㋲・本田紗来とともに、長〜く使える定番柄で楽しむ「チェックシャツ」のカップル着回しコーデをご紹介します。これを読んで、大好きな彼とのシェア服に挑戦してみて♡カップルシェアな春アイテムこの春、女のコも取り入れやすいヴィンテージライクなカジュアル服をピックアップ。メンズM〜Lサイズ