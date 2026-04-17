彼とシェアしたい♡ 長〜く使える定番柄の【チェックシャツ】ペア着回しコーデ特集

この春、女のコも取り入れやすいカップルシェアなアイテムで恋人との距離も近づく予感！今回は、郄橋大翔さんとRay㋲・本田紗来とともに、長〜く使える定番柄で楽しむ「チェックシャツ」のカップル着回しコーデをご紹介します。これを読んで、大好きな彼とのシェア服に挑戦してみて♡

この春、女のコも取り入れやすいヴィンテージライクなカジュアル服をピックアップ。メンズM〜Lサイズを選べば、身長差があるカップルも難なくシェアできちゃいます。

ふたりで着るシャツを古着屋さんへ一緒に探しに行くのも、カップルならではの楽しみ方。長〜く使える定番柄に思いを込めて♡

離れていても君を感じる

別々の場所にいても、シェアアイテムを着ていると少しだけ感じるお互いの存在。君もそう感じてるのかなって思うだけで、今日もなんだか幸せな気持ちで満たされる。

ボーイズライクなシャツには繊細なレースの女みを♡

チェックシャツは着回し。白レースレイヤードトップス 18,700円／JOSE MOON デニムパンツ 15,400円／リーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン ）パンプス 23,100円／ダニエラアンドジェマ ソックス／スタイリスト私物

チェックシャツのブルーで地味見え回避

〈左・郄橋大翔のコーデ〉チェックシャツは着回し。 ベージュロングコート 22,000円、黒Tシャツ 4,400円、デニムパンツ 15,400円／以上リーバイス® （リーバイ・ストラウス ジャパン）キャップ 5,500円／カンゴール（kangol headwear）モカシンシューズ 20,900円／ソレル（コロンビアスポーツウェアジャパン）〈右・本田紗来のコーデ〉スエットトップス 9,790円／チャンピオン（ヘインズブランズ ジャパン）白フーディレースワンピース21,780円／être loin ヘアクリップ 1,430円、イヤリング 2,420円／ともにアネモネ（サンポークリエイト）だてメガネ 48,400円／EYEVAN（EYEVAN TokyoGallery）バッグ 9,469円／mucu and ebony（HANA KOREA）ドットバレエシューズ 5,990円／ZARA（ザラ）

PROFILE

郄橋大翔

たかはし・ひろと●2000年8月19日生まれ、大阪府出身。雑誌MEN'SNON-NO専属モデル。主な代表作に、ドラマ『あなたを殺す旅』『離婚後夜』。映画『ロマンティック・キラー』。WEBドラマ『今際の国のアリス シーズン3』など。

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／本田紗来（本誌専属）、郄橋大翔（MEN'S NON-NO専属モデル）