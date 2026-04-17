気になるあの人の美容話。今回は、モデル、俳優の谷まりあさんです。私にとって魔法のような赤リップは高校時代からの憧れの色ですセルフメイクでテレビ出演することも多いという谷まりあさん。メイクの勉強は幼少期から重ねてきたそう。「小さい頃は、メイク好きの親戚のお姉さんにメイクの方法やヘアアイロンの使い方を教えてもらっていました。高校時代は赤リップを塗って登校し、学校に着いたら落として放課後にまた塗っていて