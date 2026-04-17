あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【購入品】10万円分LOFTで爆買いしたら美白になりそうだった』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には美容アイテムも。【関連記事】あのちゃん「めちゃくちゃ良いよ」もちもち洗顔！購入コスメを紹介■入浴剤動画内に登場したのはこちら！クナイプ/グーテナハト スパークリングタブレット ホップ＆バレリアンの香り 50g×6税込1,540円（編集部調べ） こ