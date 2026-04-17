あのちゃん「寝付きたい時とか」複数買いするお気に入りの入浴剤

あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【購入品】10万円分LOFTで爆買いしたら美白になりそうだった』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には美容アイテムも。

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■入浴剤

動画内に登場したのはこちら！

クナイプ/グーテナハト スパークリングタブレット ホップ＆バレリアンの香り 50g×6 税込1,540円（編集部調べ）

心落ち着く香りで睡眠前のリラックスタイムへ導いてくれるタブレットタイプの入浴剤。

あのさんはこちらを「3個も買っちゃいました」と6つ入りを3袋も購入したと紹介。

続けて「3個も買ったということは、これが大好きだという話です」とお気に入りアイテムだとも語っていました。

その使用タイミングについて「どうしても寝付きたい時とかにはこっちを入れたい」とリラックスしたい時に愛用しているいい「この匂い大好き」とコメントしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の購入品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。