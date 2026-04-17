12日に行われた自民党大会では、憲法改正や皇室典範改正（旧皇族の男系男子の養子縁組を可能に）など、高市カラーの強い政策実現への意欲をみせた高市早苗首相。相変わらず高い内閣支持率が続いていることから、高市首相のアクリルスタンドが用意されるなど、党全体で高市人気にあやかろうというムードも漂っていた。 ただ、「高市一強」には不満の種も見えてきた。高市首相は議員らとの夜の会食もほとんどせず、党