【新華社ウルムチ4月17日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区タシュクルガン・タジク自治県で11日夜、ユキヒョウ1頭が飼育舎へ侵入し、ヤクの子ども3頭を襲った。牧畜民は翌日も襲撃してきたユキヒョウを飼育舎に閉じ込め、警察に通報した。カシュガル辺境管理支隊の警察官は通報を受け、村民委員会や野生動物保護担当者と共に現場へ急行。ユキヒョウを追い立てて山林に戻らせた。（記者/張嘯誠）