資生堂が、同社完全子会社の資生堂インタラクティブビューティー（以下、SIB）と、資生堂クリエイティブ（以下、SCR）を吸収合併する。これに伴い、SIBの機能を資生堂および資生堂ジャパンへ、SCRの機能を資生堂へ移管し、統合・再配置する。効力発生日は6月1日。【画像をもっと見る】SIBは、資生堂グループのデジタルマーケティングやデジタルメディアの開発・運用のほか、情報システムやソフトウェアといったITインフラを手