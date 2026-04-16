グラビアコンテスト「ミスヤングチャンピオン２０２６」のエントリー者お披露目プレスイベントが１６日、都内で行われた。同コンテストは秋田書店発行の「ヤングチャンピオン」「ヤングチャンピオン烈」「別冊ヤングチャンピオン」の合同オーディション。グランプリ受賞者は、３誌のイメージガールとして活動する。この日はエントリー者２２人のうち１８人が出席。開脚などの特技を披露し、アピールを行った。普段は看護師