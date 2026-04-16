「コットンライクセットアップ」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月17日から、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT（キャサリン・ハムネット）」が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリン・イー・ハムネット）」から、新作の「コットンライクセットアップ」を、全国のはるやま店舗で順次発売する。同商品は、環境に配慮した