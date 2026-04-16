ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月17日から、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT（キャサリン・ハムネット）」が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリン・イー・ハムネット）」から、新作の「コットンライクセットアップ」を、全国のはるやま店舗で順次発売する。

同商品は、環境に配慮したサステナブル素材を採用しながら、コットンのような柔らかくナチュラルな風合いを実現した、新感覚のビジネスウェア。最大の特徴は、メランジ調の豊かな表情を持ちながら、驚くほどの軽量性と高ストレッチ性を兼ね備えている点にある。ブランドオリジナルの替えボタンや裏地、アクセントとなるピンズなど、細部にまでデザイナーのこだわりが凝縮されている上、高級感ある立体的で美しいシルエットも魅力的になっている。

肩パッドを薄く仕上げた軽量設計に加え、パンツのウエストにはシャーリング仕様を採用。Tシャツやスニーカーを合わせた軽快なオフィスカジュアルスタイルから、タイドアップしたビジネスシーンまで幅広く対応する。さらに、マシンウォッシャブル機能を備えたイージーケア仕様春から秋までの長いシーズンを通して、常に清潔でリラックスした着心地をキープする。

［小売価格］

ジャケット：2万2000円

パンツ：1万円

（すべて税別）

［発売日］4月17日（金）

はるやま商事＝http://haruyama.jp