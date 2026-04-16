『マンション』でも飼いやすい猫種4選 猫と暮らすために『猫OK』の物件を選んだはずなのに、いざ迎えるとなるとご近所さんの反応が気になってしまうという方は多いはず。 そんな猫好きさんのために、今回は比較的マンションでも飼いやすい猫種を4種紹介いたします。 1.ラグドール おそらく皆様が最も気を使うのは、深夜の騒音ではないでしょうか。 大抵の猫は深夜や早朝になると活発になり、ドタバ