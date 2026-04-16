『マンション』でも飼いやすい猫種4選

猫と暮らすために『猫OK』の物件を選んだはずなのに、いざ迎えるとなるとご近所さんの反応が気になってしまうという方は多いはず。

そんな猫好きさんのために、今回は比較的マンションでも飼いやすい猫種を4種紹介いたします。

1.ラグドール

おそらく皆様が最も気を使うのは、深夜の騒音ではないでしょうか。

大抵の猫は深夜や早朝になると活発になり、ドタバタと走り回ります。また、時間を問わずキャットタワーで遊んでは詝ドスンッ詝と足音を立ててしまうのも日常茶飯事でしょう。

特に詝足音が気になるという詝ご家庭にピッタリな猫種は『ラグドール』です。

ラグドールは運動が苦手で高い場所を好みません。キャットタワーはもちろんのこと、家具の上に乗る習慣もあまりない猫種です。したがって、下の階に響くほどの足音を立てる心配はほぼありません。

2.ロシアンブルー

おそらく足音に次ぐ懸念点は鳴き声でしょう。仮に昼間でも、頻繁に鳴かれては詝お隣さんに迷惑がかかるのでは？詝と気になるものです。

そんな、鳴き声にまつわる心配事が少ない猫種の代表格となるのは『ロシアンブルー』です。

ロシアンブルーはボイスレスキャットと呼ばれるほど、ほとんど鳴くことがありません。ちょっぴり気難しい一面を持ち合わせる猫ではありますが、マンション暮らしには最適です。

ちなみにラグドールもロシアンブルーほどではないものの、騒がしく鳴く猫ではありません。足音はもちろんのこと、鳴き声が気になるご家庭にロシアンブルー同様に適しています。

3.ブリティッシュショートヘア

マンション暮らしといえば、留守番時間の行動も何かと気になりがち。

エントランスに注意喚起の張り紙があった日には詝ひょっとしてウチのこと!?詝とヒヤヒヤしたり、モヤモヤした心境を味わうものです。

そんなご家庭には『ブリティッシュショートヘア』がよく馴染むでしょう。ブリティッシュショートヘアは独立心が強く、留守番が得意な猫種です。

飼い主さん恋しさに分離不安症を発症する可能性が低く、留守番中に暴れ回ったり、イタズラをする心配はほとんどありません。

また過度なスキンシップを好まない猫種なので、テレワーク中心の生活でも安心です。

4.アメリカンショートヘア

どちらかといえば活発なイメージが強い『アメリカンショートヘア（以下アメショ）』ですが、意外にもアクティブなのは子猫時代のみ。

成猫になってからはのんびり屋さんに転向することが多いので、騒音トラブルのリスクが低い猫種になります。

またアメショは適応能力が高く、比較的どのような環境にも馴染みやすいという特徴を持っています。その場に合った楽しみ方を見つけ出すのが得意という点も強みになりそうです。

快適に暮らすための環境作りについて

ここからは、猫も人間も快適に過ごせるような『環境作り』のポイントを紹介いたします。

騒音対策はしっかり行う

人間が皆異なる性格を持つように、猫にも個性があります。先ほど紹介した4種の猫たちも、そこに例外はありません。

中にはよく鳴いてコミュニケーションを図るラグドールもいますし、オトナになってもアクティブなアメショもいます。

よって、防音対策はしっかり行うようにしてください。例えば音を吸収するタイプの絨毯を敷く、防音効果のあるカーテンを用いてみるなどです。

特に階数が上のご家庭では、下の階の住人への配慮が大切になります。

運動不足にならないように気をつける

『あまり遊ばない』『騒がない』というのはあくまでも性格的な特徴であり、運動が必要ないということではありません。

いかなる猫も動かなければ肥満になってしまいます。特にブリティッシュショートヘアは元々のフォルムが丸いため、太ったことに気づきにくいという恐ろしさを秘めています。

時間を決め、興味のありそうなおもちゃを探し、積極的に遊んでもらえるように仕向けましょう。ここで紹介した猫たちは賢い猫が多いので、一定の条件が揃えばおやつが出てくる知育玩具がおすすめです。

まとめ

今回は『マンション』でも飼いやすい猫を4種類紹介いたしました。気になる猫種、好みの猫種は入っていたでしょうか。

もちろん保護猫や、日本猫（雑種）の中にもマンション暮らしに馴染みやすい性格の猫は多く存在します。

ここでは個体差が大きいことから割愛しましたが、個人的には保護猫カフェや譲渡会を通してマッチングするのもありだと思います。今回の内容が、皆様のお役に立てれば嬉しいです。