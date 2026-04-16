ジェイックは2026年4月15日、『新入社員研修アンケート』の結果を発表した。同調査は2026年4月3日〜4月10日、同社が提供する新入社員研修の受講者247名を対象にインターネットで実施した。初任給の使い道「生活費以外で、初任給をどのように使いたいですか?」と質問したところ、「親や家族へのプレゼント」が74.9%、「趣味」が47.8%、「貯蓄」が40.5%、「自分へのプレゼント」が37.7%、「飲食費や交際費」が23.1%、「投資(NISA、株