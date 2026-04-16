新人は歓迎される立場とはいえ、後輩として周りへの気遣いはしておきたいもの。でも、飲み会の経験があまりない人の場合、なにをすれば喜ばれるのか分からないのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「気が利く新人だと思ってもらうにはどうしたらいいのか」を教えていただきました。【１】震囲気に溶け込めない同期に話題をふる「大切な同期をほったらかしにしないこと！」（２０代女性