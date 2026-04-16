ゴールデンウイークを前に、旅客機に搭乗する際のモバイルバッテリーの持ち込みや使用のルールが変更されます。発火や発煙が相次いだためですが、利用者の受け止めは様々なようです。 ■八木菜月アナウンサー「来週から機内でモバイルバッテリーが充電できなくなるなど、新たなルールが導入されます。利用者はどう感じているのでしょうか。」■利用者「ちょっとびっくりです。かな