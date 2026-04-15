春の全国交通安全運動最終日の15日、死亡事故が発生しました。15日午前下松市で軽乗用車と乗用車が衝突する事故があり軽乗用車に乗っていた高齢男性が死亡しました。事故があったのは下松市生野屋の国道2号です。下松警察署によりますと15日午前10時すぎ、下松市生野屋の国道2号、周南記念病院下の交差点を右折しようとしていた軽乗用車が岩国方面から直進してきた乗用車と衝突しました。この事故で軽乗用車の助手席に乗っていた周