金沢のタケノコの最大産地・内川地区では、今年も期間限定の料理店がオープンしました。食文化の継承へ奮闘する人たちを取材しました。ご飯に、煮物に、天ぷらに…タケノコ尽くしの料理を提供するのは、内川スポーツ広場に15日、オープンした「内川たけのこ食堂」。金沢市内川地区地域おこし協力隊・浜口ゆきのさん「左上にするか、私たちいつもここだった。じゃあこの辺で。左下のイメージだったけど、上のほうがきれいだね、ここ