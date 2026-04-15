あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「推しを変更する」の略語は？「推しを変更する」の略語はなんでしょうか？アイドルやキャラクターなど、推しがいる人ならわかるはず！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「推し変」でした！推し変とは、アイドルやアニメキャラなど“推し”を応援する