2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマート。その取り組みの一環として、「いちばんおいしい」を目指し、森永製菓とタッグを組んだ「森永コラボ」キャンペーンを、2026年4月14日から全国約1万6400店舗で開催しています。長年愛され続けるお菓子の味わいを、ファミマならではのスイーツや中華まんとして再現。なじみのある味が新たな形で楽しめる、注目のフェアです。大きなエンゼルパイなんて幸せ！人気お菓子がスイーツ＆中