ファミマ×森永のコラボスイーツは全8種！ホットケーキまんや生エンゼルパイ...どれも美味しそう

2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマート。その取り組みの一環として、「いちばんおいしい」を目指し、森永製菓とタッグを組んだ「森永コラボ」キャンペーンを、2026年4月14日から全国約1万6400店舗で開催しています。

長年愛され続けるお菓子の味わいを、ファミマならではのスイーツや中華まんとして再現。なじみのある味が新たな形で楽しめる、注目のフェアです。

大きなエンゼルパイなんて幸せ！

人気お菓子がスイーツ＆中華まんに！

今回のコラボでは、森永製菓の定番人気商品「森永ミルクキャラメル」や「エンゼルパイ」、「小枝」、「森永ミルクココア」、「森永ホットケーキミックス」、「チョコボール」などをイメージした商品が登場しています。

なかでも、毎年人気の「ホットケーキまん」は初の塩キャラメル味に。スイーツ系中華まんとして高い支持を集めてきたシリーズの新作として、話題になりそうです。

・生エンゼルパイ

ふんわり軽やかなホイップと、もっちりとしたマシュマロの食感が重なり合う一品です。お花のような形に仕上げたビスケットでサンドすることで、見た目にも華やかな印象に。さらに外側をチョコレートでコーティングすることで、パリッとした食感とコクが加わっています。

価格は298円。

・小枝クレープ

もちもちとしたクレープ生地の中に、チョコクリームとクランチを組み合わせた満足感のある一品です。トッピングには「小枝」を思わせるチョコ掛けアーモンドパフを使用し、サクサクとした軽快な食感をプラス。ひと口ごとに異なる食感が楽しめます。

価格は298円。

・窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン

なめらかでとろけるような口当たりが特徴のプリンです。ベースには「森永ミルクキャラメル」をイメージしたやさしい甘さのキャラメル風味を採用し、どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げています。

価格は230円。

・森永ミルクキャラメルマドレーヌ

「森永ミルクキャラメル」をイメージした、しっとり食感の生地に、キャラメルの香ばしさとやさしい甘さをプラスした焼き菓子。ひと口食べると広がる香ばしさと、どこか懐かしさを感じる甘さが魅力です。

価格は178円。

・森永ミルクココアタルト

ココアのほろ苦さとミルクのまろやかな甘さがバランスよく調和したタルト。幅人い世代に人気の「森永ミルクココア」を思わせる味わいをベースに、やさしく広がる風味が特徴です。

価格は180円。

・森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）

ふんわりとした生地の中に、とろりとした塩キャラメルフィリングを閉じ込めた中華まんです。森永キャラメルソースのコクに加え、ロレーヌ岩塩を使用することで甘さにほどよいアクセントをプラスしています。

価格は185円。

・エンゼルパイバニラ

チョコレート、マシュマロ、ビスケットの3つの要素を一度に楽しめる定番商品。ふわっと軽いマシュマロと、しっかりとしたビスケットの食感のコントラストが特徴です。

価格は118円。

・キョロちゃんのカリカリピーナッツ

「チョコボール」に使用されているピーナッツをベースにしたスナック菓子です。外側をクリスプ層で包むことで、カリカリとした軽快な食感を実現しています。

価格は149円。

いずれも数量限定です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部