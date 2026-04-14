まだまだ人気が続きそうなシール。争奪戦必至の、可愛い「キャラクターシール」を【ダイソー】で発見したので紹介します。店舗で出会えたらラッキー。即ゲットしないと、完売してしまうかも。 こんな可愛いシールがゲットできるの！？ @gnm.aoさんが見つけたのは「シール 星のカービィ」。ノーマルのカービィだけでなく、さまざまな能力をコピーした