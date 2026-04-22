今回は、義母の言葉で育児丸投げ夫が完全沈黙したエピソードを紹介します。

夏休みでも育児も家事も一切してくれない夫…

「夏休みの間、幼稚園児の双子たちの世話をするのが大変でした。3食作らなきゃいけないし、暑すぎて外出もあまりできず……。でも夫は仕事が休みの日でも、育児はおろか、家事もまったくしません。夫に子どもたちをどこかに連れていくよう頼むと、『休みの日ぐらいゆっくりさせろ』と言ってきますし。

さらに夫は義母に『嫁は育児をサボってばかりなんだ』『夏休みなのに、子どもたちを全然遊びに連れて行かない』『母さんは俺が子どもの頃、いろんな所に連れていってくれたのにさ』と愚痴っていたようです。

しかし義母は『あんたどうせ育児も家事もろくにしてないだろ？』『自分だけラクするな！』『私ひとりであんたをいろんな所に連れていけたわけないだろ？』と、夫にきつく言ってくれたようで、夫は何も言い返せず黙っていたみたいです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ ちなみにこの夫は、以前この女性が育児を義実家に頼ろうとしたら、「ひとりで頑張れよ」「うちの親に頼るな」と言ってきたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。