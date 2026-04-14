女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年4月9日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚には勢いも必要と言いますが、勢いに任せ過ぎて痛い思いをすることも…。本郷奏多似のイケメン男子、山本貴史さん（仮名／30歳）は、同年代の友人と比べても、以前から結婚願望が強かったと言います。◆気がついたら30歳目前「歳の離れた兄が