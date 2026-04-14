新たなシーズンに合わせてコスメもアップデートを。いち早くチェックしたい夏新色や、印象を底上げするアイテムに、モデルの奈々未さんがトライ！ ※ 写真左から実際にお試し！? SK-II「ジェノプティクス CCプライマー ミントグリーン」ひと塗りで赤みをカバーしてノイズレスのオーラ肌へ。大人気のCCプライマーから、気になる赤みをカバーするミントグリーンの新色がお目見え。「白浮きせずに赤みをカバーでき、お肌をパッと明る