14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 812.71ポイントボリンジャーバンド3σ 790.46ポイントボリンジャーバンド2σ 768.21ポイントボリンジャーバンド1σ 762.00ポイント5日移動平均 759.78ポイント13日東証グロース市場250指数現物終値 7