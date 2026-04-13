俳優として着実にキャリアを重ね、話題作への出演が続く本田響矢さん。2026年3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）に登場し、シンプルながらも洗練されたスタイリングで会場を魅了しました。マイナビウーマンでは、そんな本田さんのバックステージに直撃！ファッションのこだわりから、俳優としての挑戦、そして忙しい毎日を乗り切るヒントまで、たっぷりとお話を聞