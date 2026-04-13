どんな時も自分を大切に。本田響矢が目指す“まだ見ぬ役”と、次なる挑戦

俳優として着実にキャリアを重ね、話題作への出演が続く本田響矢さん。2026年3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）に登場し、シンプルながらも洗練されたスタイリングで会場を魅了しました。

マイナビウーマンでは、そんな本田さんのバックステージに直撃！ ファッションのこだわりから、俳優としての挑戦、そして忙しい毎日を乗り切るヒントまで、たっぷりとお話を聞きました。

■シンプルだからこそ映える。小物で魅せる春スタイル

――今日のファッションのポイントを教えてください。

今回は、甲府ジュエリーと福井県鯖江市のメガネを主役にしたコーディネートです。全体はシンプルにまとめつつ、首元のハチのジュエリーやメガネが引き立つように意識しました。

――そのコーデでデートに行くとしたら、どんなシチュエーションが理想ですか？

お花畑に行って、はちみつソフトクリームを食べたりしたいですね。自然の中でのんびり過ごすデートがいいなと思います。

――これからステージに立つ心境はいかがですか？

ステージ裏にいても会場の熱気が伝わってきていて、すごくワクワクしています。早くステージに立ちたいですね！

■“ラク”から一歩先へ。大人の着こなしにシフトしたい

――最近気になっているファッションや、この春夏取り入れたいアイテムはありますか？

最近はスラックスに注目していて、今年の春夏は取り入れていきたいです。

普段は着心地を重視して、ゆるっとした服を選ぶことが多いんですが、これからは仕事の日でもきれいなスラックスにベルト、革靴を合わせて、少しきちんとしたスタイルも楽しめる大人になりたいなと思っています。

■役者としての原点と、これから挑戦したいこと

――さまざまな役柄に挑戦されていますが、今後演じてみたい役はありますか？

やりたい役はまだまだたくさんあるんですが、実は役者になる前は警察官に憧れていたんです。なので、警察官の役はいつか演じてみたいなと思っています。

――どんな警察官像に惹かれますか？

私服で勤務するような少し個性的な役も魅力的ですし、王道の制服やスーツ姿の警察官にも憧れがあります。どちらも挑戦してみたいですね。

――バラエティ番組などでも活躍されていますが、お芝居以外で今後やってみたいことはありますか？

海外に行ってみたいです。まだ訪れたことのない国がたくさんあるので、日本とは違う文化や景色、食を実際に体験してみたいなと思っています。

――今、特に気になっている場所はありますか？

オーロラを見てみたいので、北欧に行ってみたいですね。

■パフォーマンスを保つ秘訣は“オン・オフの切り替え”

©マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

――忙しい日々の中で、リフレッシュや気持ちの切り替えに悩む読者の方も多いです。本田さんはどのようにしていますか？

僕は仕事とプライベートをしっかり分けたいタイプなんです。仕事が終わったら“自分の時間”に切り替えて、やりたいことをやったり、行きたい場所に行ったり、好きなものを食べたりすることを大事にしています。

どうしてもオフの時間に仕事のことを考えてしまうこともあると思うんですが、それが続くと頭がいっぱいになってしまって、パフォーマンスにも影響が出てしまう気がしていて。だからこそ、意識的に切り替えるようにしています。

短い時間でもいいので、自分が大切にしていることや好きなことに向き合う時間をつくることが大事だと思います。

――最後に、マイナビウーマン読者へメッセージをお願いします。

いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。これからも頑張っていきますので、引き続き応援していただけたらうれしいです。よろしくお願いします！

シンプルな装いにさりげないこだわりを宿しながら、俳優としても着実にステップアップを続ける本田響矢さん。新たな役への挑戦や、まだ見ぬ景色への憧れなど、その視線は常に未来へと向けられています。自分らしさを大切にしながら進み続ける本田さんのこれからの活躍に、ますます注目です。

＞＞「マイナビ TGC 2026 S/S」バックステージインタビュー はこちら

（取材・文：杉田穂南／マイナビウーマン編集部）