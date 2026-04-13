LUNA SEAとGLAYが約25年ぶりに東京ドームで開催した対バンライヴの映像作品『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』が5月27日に発売される。このたび、ジャケットヴィジュアル並びに各店舗・ECサイトの先着購入者特典のヴィジュアルが公開された。東京ドームのステージで9人がラストカーテンコールのように横並びで手を繋ぎ腕を頭上に掲げるその様は、まさに奇跡とも呼べるこのライヴを走り切った彼らの達成感と充足感に満ちた