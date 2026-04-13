独立系時計師・発明家であるコンスタンチン・チャイキンより、2024年に発表した自社製超薄型ウォッチ「ThinKing」をベースに制作した新作モデル「ThinKing Mystery」が登場した。【画像】限りなく薄く、ミステリアスでユニークなコンスタンチン・チャイキンの新作モデル（写真12点）本モデルの特徴は、1.65mmというという薄型なボディーはもちろんのこと、透明なディスクによる”ミステリー表示”を採用した点である。奇術師、時計