©CHEF-1グランプリ2026 料理人No.1を決める「CHEF-1グランプリ2026」の国民代表審査員に長嶋一茂が加わることが決定した。上沼恵美子、GACKTに次いで３人目の国民代表審査員として参加する。長嶋一茂は芸能界きっての食通として知られており、どのような判定をするのか注目される。また、長年「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に出演し料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、神の舌を持つと言われるGACKTも前回に引