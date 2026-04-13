©CHEF-1グランプリ2026

料理人No.1を決める「CHEF-1グランプリ2026」の国民代表審査員に長嶋一茂が加わることが決定した。上沼恵美子、GACKTに次いで３人目の国民代表審査員として参加する。長嶋一茂は芸能界きっての食通として知られており、どのような判定をするのか注目される。また、長年「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に出演し料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、神の舌を持つと言われるGACKTも前回に引き続き国民代表審査員を務める。今回の「CHEF-1グランプリ2026」は過去最強の国民代表審査員の参戦でますます目が離せなくなりそうだ。

■「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞った汁」で育った長嶋一茂！？

「CHEF-1グランプリ2026」は優勝賞金1000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加できる。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。

決勝を戦うのは「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の４つの料理ジャンルで予選を勝ち抜いたファイナリスト４名だ。まず、サバイバルラウンドでファイナリスト４名から2名に絞られ、次に2名による優勝決定戦でチャンピオンが決まる。

決勝サバイバルラウンドのテーマは「ラーメンの新・定番を作れ！」。日本の国民食といっても過言ではないラーメン。「しょうゆ」「塩」「みそ」「豚骨」などに次ぐ新たな定番ジャンルは誕生するのか？

すべての審査は誰が作ったのか分からない状態で試食する“ブラインド審査”。５人の審査員が１人20点満点で点数をつけ、合計100点満点でジャッジ。

制限時間内に料理を仕上げ、最高の状態で審査員に食べてもらうため、正確な時間配分や高い料理技術など総合的な料理人としての力が試される。

今回はその判定をする国民代表審査員として、普段から食へのこだわりが半端なく、かつ誰にも忖度せず歯に衣着せぬストレートな意見が心地よい長嶋一茂が参戦。前回も国民代表審査員を務めた上沼恵美子、GACKTとともに審査することで、より一層、ジャッジの厚みが増すことが期待される。

ナニワの主婦目線の上沼恵美子、ミュージシャンとしてだけでなく多方面でマルチに活躍、神の舌を持つ男、GACKT。そして「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と豪語する芸能界きっての食通・長嶋一茂を迎え、いよいよ料理人No.1決定戦が始まる。

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■決戦は4月26日 日曜よる６時30分

「CHEF-1グランプリ2026」

放送：４月26日(日)よる６時30分～７時50分

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

MC：山里亮太（南海キャンディーズ）、松下奈緒

国民代表審査員：長嶋一茂、上沼恵美子、GACKT

ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ

スペシャルサポーター：たくろう

審査員：

神田裕行（19年連続ミシュラン三つ星 日本料理「かんだ」）

関谷健一朗（19年連続ミシュラン三つ星 フレンチ「ガストロノミー “ジョエル・ロブション”」総料理長）

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■大会テーマは「新・定番」

「CHEF-1グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。

「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指す。

アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間を見届けよう！

■前回大会をTVerで配信中

前回の大会「ザ・プレミアム・モルツ presents CHEF-1グランプリ2024」はTVerで配信中。