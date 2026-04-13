頑張ってきたことが花を咲かせる週。ダイエットも満足できる結果を手にできそう。またバカンス運が○。旅先で素敵な出会いがあるなどラッキーサプライズ運に恵まれます。金運はアップダウンが激しい気配。週末の浪費に注意。恋愛はサークルやイベントに出会いがあるかも。