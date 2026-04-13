自分ファーストなペースで過ごせる週。何事も神経質に考え過ぎずフラットに行動すると更に運気が向上します。仕事は得意分野を生かし活躍できる暗示が。スキルを磨くための投資も○。恋愛は運命の相手に巡り会えそう。魅力が溢れる週なので自信を持って出会いを求めて。