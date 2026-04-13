気分がソワソワ落ち着かない週。出先で大切なものを紛失するなど暗示も。常に時間にゆとりを持って行動しましょう。仕事はグローバルな分野にチャンスが潜んでいます。転職も外資系が狙い目。恋愛は自分ファーストな言動で嫌われがち。受け身で優雅なスタンスを心がけて。