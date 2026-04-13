運気は週末から低迷気流に。仕事は不得意な分野をうっかり引き受けて後悔しがち。流れを変えるよう素早く行動を起こして。また金運は紛失や詐欺に遭う恐れが。いつも以上にストイックにお金と向き合いましょう。恋愛は友人関係の相手と発展しそう。双子座も運命パーソン。