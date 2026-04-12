Image: 山崎実業 ROOMIE 2026年1月8日掲載の記事より転載 「備え付けのシャワーホルダーが、もう少し上にあればいいのに……」そんな願いを叶えてくれるのが、山崎実業から新たに登場した、後付けできるシャワーホルダー。角度も場所も自由自在だから、シャワーの使い勝手が向上しそうなんです！お風呂場の壁にペタッと設置できる「シャワーホルダー」